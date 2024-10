Gaza, Cisgiordania, Libano, ora anche la Siria: Netanyahu cerca ovunque la sua guerra mondiale (Di sabato 12 ottobre 2024) Attraverso le Alture del Golan (territorio Siriano occupato) le truppe di Israele hanno violato il confine con la Siria. Gaza, Cisgiordania, Libano, ora anche la Siria: Netanyahu cerca ovunque la sua guerra mondiale InsideOver. It.insideover.com - Gaza, Cisgiordania, Libano, ora anche la Siria: Netanyahu cerca ovunque la sua guerra mondiale Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Attraverso le Alture del Golan (territoriono occupato) le truppe di Israele hanno violato il confine con la, oralala suaInsideOver.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele non si ferma : operazione di terra in Libano - raid aerei in Siria e sulla Striscia di Gaza - . Lo riporta l’agenzia di stampa libanese Nna. Israele ha condotto un raid contro un’abitazione nella città di Daoudiya, nel Libano meridionale, uccidendo almeno 10 persone e ferendone altre cinque. Tutte le persone che hanno perso la vita appartengono alla famiglia Diab. È stata denominata “Frecce del Nord” l’operazione di terra che le Forze di difesa […] The post Israele non si ferma: ... (Lidentita.it)

Netanyahu allarga il conflitto mediorientale. Pioggia di bombe israeliane su Gaza - Libano - Siria e Yemen - Pioggia di bombe israeliane su Gaza, Libano, Siria e Yemen Insomma in Medio Oriente la guerra sembra destinata a durare a lungo. L’esercito israeliano (Idf) prima ha inferto colpi durissimi ad Hamas, arrivando a uccidere il capo politico del movimento Ismail Haniyeh con un’operazione top secret a Teheran in Iran, poi ha decapitato Hezbollah colpendo a morte il leader Hassan Nasrallah e tutto ... (Lanotiziagiornale.it)

Attacco israeliano in Siria - 25 morti. Flop colloqui di pace : 45mila bambini senza scuola a Gaza - Qui sarebbero presenti obiettivi legati a milizie filo-iraniane come Hezbollah, presenti però soprattutto in Libano. E sono a rischio di abbandono scolastico permanente. Anche l’Iran ha condannato l’attacco, ricordando anche l’uccisione a Teheran, a fine luglio, dell’ex capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh. (Cityrumors.it)