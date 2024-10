Furto di gioielli presso la Curia Vescovile: suora finisce ai domiciliari (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNella giornata odierna, all’esito di attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i militari della Compagnia CC di Ariano Irpino hanno dato esecuzione ad ordinanza di sottoposizione agli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale Ordinario di Tivoli nei confronti di una suora appartenente alla Congregazione dello Spirito Santo, gravemente indiziata del delitto di Furto ( pluriaggravato anche per avere per oggetto beni destinati alla pubblica reverenza e con violenza sulle cose) di gioielli e monili d’oro ex voto custoditi presso la Curia Vescovile di Ariano Irpino, ove la stessa ricopriva l’incarico di madre superiora . Anteprima24.it - Furto di gioielli presso la Curia Vescovile: suora finisce ai domiciliari Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNella giornata odierna, all’esito di attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i militari della Compagnia CC di Ariano Irpino hanno dato esecuzione ad ordinanza di sottoposizione agli arrestiemessa dal GIPil Tribunale Ordinario di Tivoli nei confronti di unaappartenente alla Congregazione dello Spirito Santo, gravemente indiziata del delitto di( pluriaggravato anche per avere per oggetto beni destinati alla pubblica reverenza e con violenza sulle cose) die monili d’oro ex voto custoditiladi Ariano Irpino, ove la stessa ricopriva l’incarico di madre superiora .

