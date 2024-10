Febbre Dengue. Il virologo: “I sintomi che la distinguono dall’influenza” (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 - Il primo caso autoctono di Febbre Dengue in Toscana, rilevato in una famiglia di Sesto Fiorentino, ha alzato il livello di allarme tra la popolazione. Ma c’è davvero da preoccuparsi? Ne parliamo col professor Mauro Pistello, direttore dell'Unità Operativa di Virologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa. Dottor Pistello, intanto come si distinguono i sintomi dell'influenza da quelli della Febbre Dengue? "All'inizio, molte infezioni virali, tra cui l'influenza e la Febbre Dengue, possono sembrare simili. Entrambe presentano infatti Febbre alta, spossatezza e mal di testa. Tuttavia, la Dengue può causare un mal di testa più intenso e persistente, accompagnato da dolori diffusi alle articolazioni e ai muscoli, descritti come "dolori spaccaossa”, tanto sono forti. Lanazione.it - Febbre Dengue. Il virologo: “I sintomi che la distinguono dall’influenza” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 - Il primo caso autoctono diin Toscana, rilevato in una famiglia di Sesto Fiorentino, ha alzato il livello di allarme tra la popolazione. Ma c’è davvero da preoccuparsi? Ne parliamo col professor Mauro Pistello, direttore dell'Unità Operativa di Virologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa. Dottor Pistello, intanto come sidell'influenza da quelli della? "All'inizio, molte infezioni virali, tra cui l'influenza e la, possono sembrare simili. Entrambe presentano infattialta, spossatezza e mal di testa. Tuttavia, lapuò causare un mal di testa più intenso e persistente, accompagnato da dolori diffusi alle articolazioni e ai muscoli, descritti come "dolori spaccaossa”, tanto sono forti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Febbre dengue - Palamara (Iss) al G7 Salute : “Importante diagnosi precoce - lavoriamo sulla prevenzione” - Anna Teresa Palamara specifica che sono state messe in atto misure per far fronte all’emergenza: “In caso di diagnosi positiva è importante attivare immediatamente le misure di disinfestazione a livello locale che blocchino l’eventuale trasmissione del virus – continua -. “E’ importante innanzitutto saper diagnosticare immediatamente i primi casi, pensarci, saper individuare i sintomi che sono ... (Lapresse.it)

Focolai di febbre Dengue in Toscana e nelle Marche - Questo fenomeno non è limitato all’Italia, ma si sta verificando anche in altre regioni europee. Focolai in Toscana e Fano Negli ultimi mesi, le autorità sanitarie in Toscana e a Fano, un comune della provincia di Pesaro e Urbino, hanno intensificato il monitoraggio e gli interventi di prevenzione a causa dell’aumento di segnalazioni di casi di Dengue. (Velvetmag.it)

Primo caso autoctono di ‘febbre Dengue' in Toscana - Questi sono i sintomi della temuta 'febbre Dengue' che sta colpendo pesantemente la città di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. "Le zanzare capaci di trasmettere la Dengue, aveva spiegato lo scorso marzo il professor Alessandro Bartoloni, direttore di Malattie infettive e tropicali a Careggi in un’intervista – da noi sono le tigri, ovvero le aedes albopictus, ormai presenti in tutto il ... (Lanazione.it)

Focolaio di febbre dengue. Al via la disinfestazione - Secondo la Regione, tra le buone pratiche di prevenzione, si consiglia, soprattutto dopo i recenti fenomeni atmosferici, di eliminare ogni ristagno di acqua, come quelli dei sottovasi, di bidoni e vasche. L’allarme è scattato in seguito ad un focolaio verificatosi a Fano. L’assessore all’ambiente, Fabio Senzacqua ne spiega i motivi: "L’obiettivo principale di questa disinfestazione straordinaria ... (Ilrestodelcarlino.it)