Ilgiorno.it - Ex discoteca. Riqualificazione al rush decisivo

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Giorni decisivi per la definizione del piano attuativo dell’ex dancing Majorca, l’area dismessa di viale Marconi a Codogno per la quale c’è in atto un piano di rilancio per trasformarla in punto vendita commerciale con annesso maxi parcheggio. La settimana prossima, infatti, l’operatore che dovrebbe occupare la parte maggiore della superficie, un hard discount, dovrebbe sciogliere le riserve circa la propria disponibilità ad insediarsi all’interno della nuova struttura che nascerà sulle ceneri della vecchianata nel 1971. Se arriverà il via libera, il privato “trascinerà” con sè altri due operatori non alimentari che arricchiranno la proposta commerciale. Nel progetto, è previsto pure un punto ristoro-bar.