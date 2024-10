Inter-news.it - Dumfries e un obiettivo definito: l’Inter può soddisfarlo? Un ragionamento

(Di sabato 12 ottobre 2024) Denzelrappresenta uno dei pilastri dell’Olanda di Ronald Koeman, formazione in cui tende a disimpegnarsi con efficacia in ogni occasione disponibile: diverso, finora, il discorso relativo al. LA SITUAZIONE – Denzelsembrano vicini all’accordo per il rinnovo del contratto del calciatore olandese con i nerazzurri. Il laterale destro ha espresso la sua volontà di restare nel club meneghino, con il quale si è tolto tante soddisfazioni e ha intrapreso un percorso di crescita non ancora giunto alla sua conclusione definitiva. Lo spazio che in questa stagione gli sta garantendo il tecnico Simone Inzaghi non è così ampio, a dimostrazione di come da parte sua vi sia ancora del lavoro da fare prima di essere ritenuto un cardine del sistema inzaghiano.