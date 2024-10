Crisi aziendali, Avs e Possibile: "Serve una mobilitazione di tutta la comunità" (Di sabato 12 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo:Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“Mentre viene presentato ‘Work on work’ e Ferrara si propone come capitale dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, il mondo del lavoro, quello vero, irrompe con tutta la sua brutalità nel panorama provinciale Ferraratoday.it - Crisi aziendali, Avs e Possibile: "Serve una mobilitazione di tutta la comunità" Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo:Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“Mentre viene presentato ‘Work on work’ e Ferrara si propone come capitale dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, il mondo del lavoro, quello vero, irrompe conla sua brutalità nel panorama provinciale

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fermo - perde il lavoro - è in crisi con la fidanzata e vuol suicidarsi : giovane salvato dall'intervento in extremis dei poliziotti - FERMO - Nella giornata di ieri, alla Sala Operativa della Questura di Fermo, giungeva una telefonata nella quale il richiedente segnalava di aver ricevuto un messaggio da parte di un suo amico,... (Corriereadriatico.it)

Crisi Pay Care - sito a rischio. Non ci sono commesse stabili. Tavolo sul lavoro in Comune - La riunione dell’unità anticrisi della Regione Toscana, a cui hanno partecipato il consigliere delegato del presidente Giani, Valerio Fabiani, il vicesindaco di Siena Michele Capitani, il sindaco di Monteriggioni Andrea Frosini, i vertici dell’azienda e il segretario della Fim Cisl, Giuseppe Cesarano, al momento non ha prodotto soluzioni alla vertenza. (Lanazione.it)

Elettrico in crisi - Northvolt taglia 1600 posti di lavoro : non c’è domanda di batterie - A bloccare il mercato dell’elettrico sono principalmente gli alti costi di questi veicoli per i consumatori che, così come evidenziato da Federauto, possono permettersi di spendere molto meno. Oltre alla riduzione della forza lavoro, i recenti sviluppi negativi di Northvolt impongono anche il blocco dell’espansione dell’impianto situato nel Nord della Svezia che, stando ai piani precedenti, ... (Quifinanza.it)