Condomini e superbonus. Allarme del presidente Roia: "Contenziosi in crescita" (Di sabato 12 ottobre 2024) Sono più di 1.800 gli amministratori di Condominio arrivati da tutta Italia all’Anaci day 2024 di Milano per discutere sul futuro dei Condomini e per conoscere le nuove tecnologie, a partire dall’intelligenza artificiale, che possono essere utili soprattutto per ottimizzare i consumi energetici. A tenere banco però innanzitutto l’attualità politica, con le ipotesi del Governo sull’aumento nella Finanziaria delle rendite catastali per chi ha usufruito del superbonus 110%. "Nei Condomini - ha detto Francesco Burrelli, presidente nazionale di Anaci - vive più del 70% degli italiani che mediamente hanno un reddito tra 1.700 e 2.000 euro. Stiamo attenti a vedere quale è l’incapiente e a tutelare quelli che per tutta la vita hanno lottato per avere quella casa". Ilgiorno.it - Condomini e superbonus. Allarme del presidente Roia: "Contenziosi in crescita" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sono più di 1.800 gli amministratori dio arrivati da tutta Italia all’Anaci day 2024 di Milano per discutere sul futuro deie per conoscere le nuove tecnologie, a partire dall’intelligenza artificiale, che possono essere utili soprattutto per ottimizzare i consumi energetici. A tenere banco però innanzitutto l’attualità politica, con le ipotesi del Governo sull’aumento nella Finanziaria delle rendite catastali per chi ha usufruito del110%. "Nei- ha detto Francesco Burrelli,nazionale di Anaci - vive più del 70% degli italiani che mediamente hanno un reddito tra 1.700 e 2.000 euro. Stiamo attenti a vedere quale è l’incapiente e a tutelare quelli che per tutta la vita hanno lottato per avere quella casa".

