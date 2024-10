Lanazione.it - Carta, la nuova sfida è l’energia: "Geotermia al servizio delle aziende"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Tre giorni in cui il mondo della meccanica dellasi è dato appuntamento a Lucca, al Miac 2024, trentesima edizione della Fiera dedicata appunto alle tecnologie per la produzione dellae del cartone e per la trasformazine dellatissue. Sono stati 250 gli espositori internazionali del settore presenti quest’anno al Polo Fiere, migliaia i visitatori, sia tra gli stand della mostra organizzata da Edipap, sia negli stabilimenti organizzati con gettonatissimi open house. Tre giornate di formazione professionale e di business, di contatti e anche di convivialità. L’accoglienza negli stand compie ogni anno un salto di qualità: dal carretto per il gelato allestito da Valmet, ad altissimo indice di gradimento, alla trippa, tordelli, zuppa alla frantoiana, fino ai brezel e alla birra spillata per imprenditori arrivati direttamente dalla Germania.