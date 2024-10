Calciomercato Milan, Samuele Ricci: che onore l’interesse dei rossoneri! Le parole (Di sabato 12 ottobre 2024) Calciomercato Milan, intervistato da Rai Sport, Samuele Ricci parla dell’interesse dei rossoneri e del Manchester City Il centrocampista talentuoso del Torino, Samuele Ricci, intervistato ai microfoni di Rai Sport, ha parlato del suo grande momento di forma, viste le grandissime prestazioni in campionato con i granata di Vanoli e, non meno importante, la convocazione in Nazionale con tanto di una gara giocata benissimo. Il centrocampista, negli ultimi giorni è stato accostato a diverse squadre per quanto riguarda il tanto atteso mercato di gennaio. Una di queste è proprio la squadra di Paulo Fonseca che è alle prese con buchi a centrocampo. Passando poi al Manchester City di Guardiola. Il giocatore si è sentito onorato e felice di queste voci, afferma. Consapevole che quando le cose vanno bene sei sempre accostato a grandi club. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Samuele Ricci: che onore l’interesse dei rossoneri! Le parole Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024), intervistato da Rai Sport,parla deldeie del Manchester City Il centrocampista talentuoso del Torino,, intervistato ai microfoni di Rai Sport, ha parlato del suo grande momento di forma, viste le grandissime prestazioni in campionato con i granata di Vanoli e, non meno importante, la convocazione in Nazionale con tanto di una gara giocata benissimo. Il centrocampista, negli ultimi giorni è stato accostato a diverse squadre per quanto riguarda il tanto atteso mercato di gennaio. Una di queste è proprio la squadra di Paulo Fonseca che è alle prese con buchi a centrocampo. Passando poi al Manchester City di Guardiola. Il giocatore si è sentito onorato e felice di queste voci, afferma. Consapevole che quando le cose vanno bene sei sempre accostato a grandi club.

Calciomercato Milan - per Furlani Samuele Ricci costa troppo : l’alternativa arriva dalla Spagna. Ecco chi è - it (@dailymilan. Il 23enne, poi, è stato grande protagonista nella scorsa edizione della Copa America e questo ha attirato l’interesse di diversi club, tra cui anche il Milan. Il motivo è di natura economica View this post on Instagram A post shared by dailymilan. (Dailymilan.it)

Calciomercato - il Milan non molla Samuele Ricci - Il Torino non vorrà cedere facilmente uno dei perni della squadra a stagione in corso. Milan: nuovo tentativo di acquistare Samuele Ricci? Il motivo View this post on Instagram A post shared by Samuele Ricci (@ricci_samuele_28) Calciomercato, il Milan non molla Samuele Ricci LEGGI ANCHE Panchina Milan, Paulo Fonseca traballa: Massimiliano Allegri è la ... (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan - Samuele Ricci - parla Vagnati : può giocare in qualsiasi squadra. Le parole - Tra gli obiettivi c’è anche Johnny Cardoso del Betis, che è un’idea più low cost rispetto all’italiano. Poi l’elogio: Samuele troverebbe spazio dappertutto, è cresciuto in tecnica e visione di gioco: Non voglio stare a parlare di Manchester e non Manchester. Nel pre partita di Inter-Torino, il Ds granata fa il punto, chiarendo subito di non essere interessato al momento a discorsi legati ad un ... (Dailymilan.it)