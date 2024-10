C.sinistra: Renzi, 'nel 2019 alleanza con M5S per fermare Salvini, ora per battere Meloni' (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Non do consigli a Elly Schlein perchè penso che lei si è presa il suo posto vincendo le primarie. Non è stata scelta a caso come qualcuno che si è ritrovato presidente del Consiglio tirato fuori dal cilindro da Spadafora e Di Maio". Così Matteo Renzi alla festa del Foglio. "Quante volte ci sentiamo con Schlein? Quello che è necessario. Lei dice 'voglio un'alleanza senza veti'. Dopodichè in alcune regioni non riesce a farlo in Liguria dove la volontà di Schlein si è infrante sui veti di Conte. Ma la verità è che Conte non ce l'ha con me, ma con la Schlein, perchè ritiene che la candidatura alla presidenza del Consiglio non sia la sua, per lui non è accettabile. In questo momento l'obiettivo del M5S è indebolire Schlein". Liberoquotidiano.it - C.sinistra: Renzi, 'nel 2019 alleanza con M5S per fermare Salvini, ora per battere Meloni' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Non do consigli a Elly Schlein perchè penso che lei si è presa il suo posto vincendo le primarie. Non è stata scelta a caso come qualcuno che si è ritrovato presidente del Consiglio tirato fuori dal cilindro da Spadafora e Di Maio". Così Matteoalla festa del Foglio. "Quante volte ci sentiamo con Schlein? Quello che è necessario. Lei dice 'voglio un'senza veti'. Dopodichè in alcune regioni non riesce a farlo in Liguria dove la volontà di Schlein si è infrante sui veti di Conte. Ma la verità è che Conte non ce l'ha con me, ma con la Schlein, perchè ritiene che la candidatura alla presidenza del Consiglio non sia la sua, per lui non è accettabile. In questo momento l'obiettivo del M5S è indebolire Schlein".

