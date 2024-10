Bonucci elogia Conte: “Con lui vai sul sicuro, si giocherà lo Scudetto!” (Di sabato 12 ottobre 2024) In queste ore è intervenuto Leonardo Bonucci, ex difensore di Milan e Juventus, soffermandosi sul Napoli e sulla corsa Scudetto. Leonardo Bonucci è stato uno dei protagonisti indiscussi del campionato italiano degli ultimi anni. La Juventus soprattutto ma anche il Milan, il Bari nelle prime battute di quella che è stata una carriera fantastica. L’ex difensore è intervenuto nel corso del Festival dello Sport ha parlato ai media presenti, soffermandosi sul momento della Juventus: “La Juve ha dimostrato di saperci stare alla grande nelle prime 8 della Champions. Bremer? Lui è una perdita importante. Senza nulla togliere agli altri, aveva dimostrato di saper tenere da solo la fase difensiva della Juve. Con lui si poteva giocare con 60 metri da coprire alle spalle. Chi giocherà al suo posto dovrà dare il 110%. Spazionapoli.it - Bonucci elogia Conte: “Con lui vai sul sicuro, si giocherà lo Scudetto!” Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di sabato 12 ottobre 2024) In queste ore è intervenuto Leonardo, ex difensore di Milan e Juventus, soffermandosi sul Napoli e sulla corsa. Leonardoè stato uno dei protagonisti indiscussi del campionato italiano degli ultimi anni. La Juventus soprattutto ma anche il Milan, il Bari nelle prime battute di quella che è stata una carriera fantastica. L’ex difensore è intervenuto nel corso del Festival dello Sport ha parlato ai media presenti, soffermandosi sul momento della Juventus: “La Juve ha dimostrato di saperci stare alla grande nelle prime 8 della Champions. Bremer? Lui è una perdita importante. Senza nulla togliere agli altri, aveva dimostrato di saper tenere da solo la fase difensiva della Juve. Con lui si poteva giocare con 60 metri da coprire alle spalle. Chial suo posto dovrà dare il 110%.

"La corsa scudetto penso sia fra Inter, Napoli e Juve. Queste le parole di Leonardo Bonucci direttamente dal Festival dello Sport 2024 di Trento. "Avevo detto anche in estate che il Napoli andava sul sicuro perché Conte avrebbe ricompattato l'ambiente e avrebbe fatto sì che la squadra tornasse ai grandi livelli visti con Spalletti.

