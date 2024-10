Ayle, il cantautore di Amici 23 pubblica il nuovo singolo Pills (Di sabato 12 ottobre 2024) Ayle pubblica il nuovo singolo Pills, inedito che racconta una storia d’amore alterata e corrosa dai vizi Ayle pubblica il nuovo singolo Pills (Carosello Records), inedito che racconta una storia d’amore alterata e corrosa dai vizi, che si aggiunge alla tracklist dell’EP di esordio La parte del mondo che non mi piace. Il cantautore livornese, classe 2004, noto al grande pubblico per la partecipazione al serale di Amici 23, lo scorso 30 agosto aveva condiviso con i fan un messaggio molto personale, avvisando di avere necessità di prendersi una pausa per fare i conti con alcuni problemi personali e promettendo che sarebbe presto tornato con nuova musica. Quel momento è arrivato grazie a Pills. .com - Ayle, il cantautore di Amici 23 pubblica il nuovo singolo Pills Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024)il, inedito che racconta una storia d’amore alterata e corrosa dai viziil(Carosello Records), inedito che racconta una storia d’amore alterata e corrosa dai vizi, che si aggiunge alla tracklist dell’EP di esordio La parte del mondo che non mi piace. Illivornese, classe 2004, noto al grande pubblico per la partecipazione al serale di23, lo scorso 30 agosto aveva condiviso con i fan un messaggio molto personale, avvisando di avere necessità di prendersi una pausa per fare i conti con alcuni problemi personali e promettendo che sarebbe presto tornato con nuova musica. Quel momento è arrivato grazie a

