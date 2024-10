Arsenal, guai seri per Saka? Lascia l’Inghilterra! Tra 25 giorni l’Inter (Di sabato 12 ottobre 2024) Occhio alle condizioni di Bukayo Saka. L’esterno dell’Arsenal, uscito anzitempo dalla sfida tra Inghilterra e Grecia, Lascia il ritiro della nazionale. Tra meno di un mese la partita contro l’Inter. guai – Potrebbe essere peggio del previsto, il problema fisico in casa Arsenal, prossima rivale dell’Inter il prossimo 6 novembre in Champions League allo stadio San Siro, per quanto riguarda il fortissimo Bukayo Saka. L’esterno d’attacco inglese, nonché stella assoluta dei Gunners, è uscito anzitempo dall’ultima partita giocata e persa dalla nazionale dell’Inghilterra contro la Grecia (1-2), accompagnato dai medici della nazionale dei Tre Leoni. Il giocatore, dopo i controlli fatti dallo staff medico della nazionale, ha Lasciato il centro sportivo federale. Saka rientra all’Arsenal per capire l’entità del problema. Inter-news.it - Arsenal, guai seri per Saka? Lascia l’Inghilterra! Tra 25 giorni l’Inter Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Occhio alle condizioni di Bukayo. L’esterno dell’, uscito anzitempo dalla sfida tra Inghilterra e Grecia,il ritiro della nazionale. Tra meno di un mese la partita contro– Potrebbe essere peggio del previsto, il problema fisico in casa, prossima rivale delil prossimo 6 novembre in Champions League allo stadio San Siro, per quanto riguarda il fortissimo Bukayo. L’esterno d’attacco inglese, nonché stella assoluta dei Gunners, è uscito anzitempo dall’ultima partita giocata e persa dalla nazionale delcontro la Grecia (1-2), accompagnato dai medici della nazionale dei Tre Leoni. Il giocatore, dopo i controlli fatti dallo staff medico della nazionale, hato il centro sportivo federale.rientra all’per capire l’entità del problema.

