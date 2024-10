Terzotemponapoli.com - Anellucci: “Disegno criminale dietro le rapine ai calciatori del Napoli? No, accade in tutto il Mondo”

(Di sabato 12 ottobre 2024) A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio, agente fifa ed ex procuratore di Cavani: Secondoc’è unlesubite dai? “No, assolutamente. Successe la stessa cosa nel nostro periodo a. A me e a mia moglie incinta puntarono la pistola sulla pancia e mi rubarono l’orologio. Capitó anche a Marek, al Pocho, a Cavani quando era in Nazionale. Il delinquente c’è ovunque. Si vuole sempre fare della speculazione.è la città della gente che ci fu vicina, non è l’inferno che tutti tendono a raccontare. Certo, i giocatori fanno sempre risonanza. Questo, però, succede ovunque. É capitato anche a Donnarumma in un quartiere altolocato di Parigi. Si mette sempre in evidenza la cosa negativa di una città.