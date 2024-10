Anconatoday.it - Alberi tagliati alle Terrazze di Portonovo, l’informativa dei carabinieri forestali arriva in Procura

Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) ANCONA - Tre sanzioni per non aver chiesto l’autorizzazione alla Regione sul taglio deglidi. Sono in “viaggio” e una toccherà al Comune di Ancona che risponderà in solido come proprietario del terreno. Le altre due saranno per la Indigo Film, la casa di produzione