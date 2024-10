Spazionapoli.it - Zielinski: “ADL rifiutò un’offerta per me”, era maxi-scambio con la big europea

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ha dell’incredibile quanto svelato dall’ex calciatore del Napoli Piotr, da non credere il netto ‘no’ di De Laurentiis al big club. Napoli in attesa del ritorno in campo, programmato il prossimo 20 ottobre a Empoli. L’ambiente azzurro, intanto, si gode il primato in classifica e guarda con estremo entusiasmo e fiducia ai futuri impegni. Nonostante la recente stagione a dir poco fallimentare, gli azzurri sono riusciti a rialzarsi – almeno per il momento – in modo immediato. Uno scenario da non credere e che ha cambiato vistosamente l’entusiasmo della piazza partenopea. Tra i protagonisti dell’ultima annata c’è stato Piotr, passato poi all’Inter dopo essere arrivato alla fine del contratto con il club napoletano.