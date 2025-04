Ilgiorno.it - Inaugurazione in Darsena. Piccola Galleria Autistica. Il posto dove Jacopo dipinge ciò che non dice

Anastasio La scoperta è avvenuta 6 anni fa in modo casuale. "Quel giorno – ricorda Melania – ero di turno come volontaria al laboratorio dell’associazione Facciavista e ho dovuto portare con me mio figlio. Facciavista è un’associazione di Vedano al Lambro, in provincia di Monza, che incoraggia i ragazzi nello spettro autistico ad esprimersi attraverso l’arte. Una volta arrivati, ci siamo ritrovati in una sala piena di colori, tele e pennelli: nient’altro che la salasi sarebbe tenuto il laboratorio. Ma ad un tratto ho visto mio figlio avvicinarsi ad una tela e iniziare a disegnare e are". Una sorpresa, una vera sorpresa. E altrettanto sorprendente è la risposta di Melania quando le si chiede quali sensazioni abbia provato in quel momento, di fronte a quel figlio finito nella tela: "Mi è venuto di mandarlo a quel paese! Sì, proprio così! L’insegnante che conduceva il laboratorio e gli altri volontari hanno preso a chiedermi, increduli, perché non avessi iscritto al laboratorio anche lui, anche mio figlio, perché non avessi mai detto nulla di questa sua passione, di questa sua abilità.