Flexotecnica | prime lettere di licenziamento

licenziamento collettivo dei 24 operai metalmeccanici della Koenig & Bauer Flexotecnica di Tavazzano con Villavesco assume rilevanza nazionale, proprio all’indomani della consegna delle prime cinque lettere di licenziamento. Martedì, erano infatti stati accompagnati alla porta cinque dipendenti, due stampatori e tre addetti al reparto servizi commerciali. Gli operai, che si erano rifiutati di firmare il loro licenziamento, ieri si sono visti consegnare per posta le raccomandate. "Non ci hanno dato una risposta nel giro di un anno di trattativa – sottolinea Paolo Carelli (nella foto), Rsu - e, in meno di 24 ore, hanno risolto il problema consegnando le lettere. Sono tutti lavoratori con famiglia, e questo fa ancora più male". La riduzione del personale è diventata irrevocabile dopo l’ennesimo mancato accordo tra le parti sociali in sede regionale. Ilgiorno.it - Flexotecnica: prime lettere di licenziamento Leggi su Ilgiorno.it Il caso delcollettivo dei 24 operai metalmeccanici della Koenig & Bauerdi Tavazzano con Villavesco assume rilevanza nazionale, proprio all’indomani della consegna dellecinquedi. Martedì, erano infatti stati accompagnati alla porta cinque dipendenti, due stampatori e tre addetti al reparto servizi commerciali. Gli operai, che si erano rifiutati di firmare il loro, ieri si sono visti consegnare per posta le raccomandate. "Non ci hanno dato una risposta nel giro di un anno di trattativa – sottolinea Paolo Carelli (nella foto), Rsu - e, in meno di 24 ore, hanno risolto il problema consegnando le. Sono tutti lavoratori con famiglia, e questo fa ancora più male". La riduzione del personale è diventata irrevocabile dopo l’ennesimo mancato accordo tra le parti sociali in sede regionale.

Flexotecnica: prime lettere di licenziamento. Flexotecnica, no all’intesa: sfuma anche l’ultimo tavolo. Ora lettere di licenziamento. Flexotecnica, no all’intesa: sfuma anche l’ultimo tavolo. Ora lettere di licenziamento. Flexotecnica, sindacati e operai hanno rifiutato le proposte dell’azienda di Tavazzano: «Sono al limite della provocazione». Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Lombardia. Ne parlano su altre fonti

Flexotecnica: prime lettere di licenziamento - Il caso del licenziamento collettivo dei 24 operai metalmeccanici della Koenig & Bauer Flexotecnica di Tavazzano con Villavesco assume rilevanza nazionale, proprio all’indomani della consegna delle ... (ilgiorno.it)

Flexotecnica, no all’intesa: sfuma anche l’ultimo tavolo. Ora lettere di licenziamento - Tavazzano (Lodi) – Giù il sipario, senza un’intesa, per la vertenza tra Fiom Cgil e Koenig & Bauer Flexotecnica ... di licenziamento collettivo, in quanto dichiarati in esubero dalla direzione ... (msn.com)

Flexotecnica, no all’intesa: sfuma anche l’ultimo tavolo. Ora lettere di licenziamento - Tavazzano (Lodi) – Giù il sipario, senza un’intesa, per la vertenza tra Fiom Cgil e Koenig & Bauer Flexotecnica ... potrebbero già ricevere le prime lettere di cessazione del contratto. (ilgiorno.it)