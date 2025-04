Cosa ci dicono i segni zodiacali dei grandi leader sul destino del mondo

mondo, ormai, si spiega con l’oroscopo. Non perché sia più serio, ma perché è più onesto. I leader globali, al netto delle armi nucleari e delle delegazioni Onu, sono esseri umani sotto l’influenza delle stelle. Vediamoli per ciò che sono: una mappa del cielo con l’ego a favore. Vladimir Putin – Bilancia (7 ottobre 1952) Putin è Bilancia. Il segno dell’equilibrio, della diplomazia, dell’arte del compromesso. Un’ipocrisia zodiacale talmente perfetta da diventare metafora. In realtà, Putin interpreta la Bilancia come un gioco di pesi truccati: cerca equilibrio, ma solo dopo aver ribaltato il tavolo. Nei prossimi mesi potrebbe cercare un colpo teatrale, magari una “pace” che sembra una vittoria. Ilfoglio.it - Cosa ci dicono i segni zodiacali dei grandi leader sul destino del mondo Leggi su Ilfoglio.it Altro che analisi geopolitiche, triangolazioni militari, dottrine strategiche e carte d’alta diplomazia. Il, ormai, si spiega con l’oroscopo. Non perché sia più serio, ma perché è più onesto. Iglobali, al netto delle armi nucleari e delle delegazioni Onu, sono esseri umani sotto l’influenza delle stelle. Vediamoli per ciò che sono: una mappa del cielo con l’ego a favore. Vladimir Putin – Bilancia (7 ottobre 1952) Putin è Bilancia. Il segno dell’equilibrio, della diplomazia, dell’arte del compromesso. Un’ipocrisia zodiacale talmente perfetta da diventare metafora. In realtà, Putin interpreta la Bilancia come un gioco di pesi truccati: cerca equilibrio, ma solo dopo aver ribaltato il tavolo. Nei prossimi mesi potrebbe cercare un colpo teatrale, magari una “pace” che sembra una vittoria.

