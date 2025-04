Ilgiorno.it - Inaugurata la palestra della scuola

Il sindaco Pietro Cicardi ha tagliato il nastro per la nuovaFalcone di Tregasio. Tanti i partecipanti, politici, associazioni sportive, famiglie e giovani. Dopo la benedizione del parroco don Damiano Selle si sono aperte le attività sportive: per tutto il pomeriggio tanto divertimento con i percorsi sportivi per i bambini guidati dalle maestreprimaria, con prove di pallavolo organizzate dal Volley Tregasio e gioco libero che hanno visto protagonisti bambini, papà e mamme. "La giornata è stata resa ancor più speciale grazie alla società Briantea84 di Cantù che ha dato vita a un allenamento dimostrazione di basket in carrozzina - spiega il primo cittadino -. Rivolgiamo un grande ringraziamento a BrianzAcque che ha sponsorizzato questa bella giornata all’insegna dello sport per tutti!".