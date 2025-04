Futura 2025 parte la campagna per i referendum dell’8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza

Cgil, con Futura 2025 al via campagna referendaria lavoro e cittadinanza - ROMA (ITALPRESS) - Venerdì 11 e sabato 12 aprile alla Camera del Lavoro di Milano e in diretta streaming CGIL darà il via alla sua campagna in vista dei referendum su lavoro e cittadinanza con Futura ... (msn.com)

"Futura – Il voto è la nostra rivolta": a Milano due giorni di idee, proposte, confronti - L'11 e il 12 aprile 2025,m la CGIL darà il via alla sua campagna presso la Camera del Lavoro di Milano e in diretta streaming sulla piattaforma di Collettiva ... (teleborsa.it)

Cgil lancia la campagna “Futura 2025” con referendum su lavoro e cittadinanza a Milano - La Camera del Lavoro di Milano ospita il 12 aprile "Futura 2025", campagna della Cgil sui referendum per lavoro e cittadinanza, con eventi in oltre 120 piazze italiane e collegamenti esteri. (gaeta.it)