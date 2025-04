Quotidiano.net - OVS e Les Copains. Missione rilancio tra classe e versatilità

Mini pull che rivoluzionano il mondo del knitwear, pantaloni a zampa d’elefante icona degli anni ’70, blazer classico-sportivi per le donne in carriera degli anni ‘80. Dalla fine degli anni ’50, Lesha accompagnato generazioni di donne. Fino al 2022 quando sull’universo della griffe cala definitivamente il sipario. Forte della sua eredità, Lesinizia ora la sua rinascita con OVS, a due anni dall’acquisizione del marchio da parte del gruppo italiano. "Lesè stato un marchio di riferimento del made in Italy – sottolinea Stefano Beraldo, amministratore delegato di OVS –. Ha vestito generazioni di donne con un gusto raffinato e sempre attuale, in sintonia con le tendenze del momento. Il nostro obiettivo è rispettarne lo spirito, non tanto attraverso una rivisitazione, ma reinterpretandolo in chiave contemporanea, in linea con l’attuale evoluzione della moda"".