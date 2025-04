Ilgiorno.it - Morire nel “cantiere modello“. I sindacati: "Non ci fecero entrare"

Doveva essere unquello per la costruzione delle nuove scuole medie di via Leonardo Da Vinci, citato il mese scorso come esempio anche in una nota del Ministero dell’Istruzione, fino all’incidente che mercoledì pomeriggio è costato la vita a Salvatore Minissale, capodi 54 anni di Cogliate morto dopo essere caduto dal tetto dell’edificio. "in unpubblico, mentre si costruisce un luogo dedicato all’istruzione, è un paradosso intollerabile - la dura posizione deidi Como - Proprio ieri, poche ore prima di questa tragedia, è stato sottoscritto in Prefettura un importante Protocollo d’Intesa sulla sicurezza sul lavoro, un’iniziativa utile ma che da sola non è sufficiente". Nel documento firmato da Cgil Como, Cisl dei Laghi e Uil del Lario si chiedono investimenti struttura per la sicurezza.