NBA, i risultati della notte (11 aprile): Minnesota espugna Memphis e vede i playoff

Si sono disputati questacinque incontri dell’NBA, con il big match cheva sfidarsi iGrizzlies e iTimberwolves in un vero e proprio spareggio nella corsa a un posto diretto ai. In campo anche i Pistons di Simone Fontecchio contro i Knicks, una sfida che si potrebbe rivivere nei. Ecco come è andata.Vittoria pesantissima per iTimberwolves in casa deiGrizzlies per 125-141.che spreca la chance di chiudere virtualmente i giochi per un posto diretto neie Wolves che in quella corsa vi rientrano grazie a un secondo tempo dominato, con un terzo quarto vinto 52-25, e grazie ai 44 punti di Anthony Edwards. Vincono fuori casa anche gli Atlanta Hawks che liquidano i Brooklyn Nets 109-133. Una sfida che aveva poco da dire in chiave stagione, con Atlanta già ai play-in e Nets eliminati.