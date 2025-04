Ilrestodelcarlino.it - "Il Comune pensa solo alle varianti. Dimenticati i bisogni dei cittadini"

"In consiglio comunale vengono bocciati i progetti di Scocco ed Ercoli, bollati come cementificatori, e poi l’amministrazione va a ruota libera con le". Manola Gironacci, presidentessa dell’associazione Viviamo Civitanova, interviene sulla politica urbanistica della giunta Ciarapica, che ha nel cassetto diciottoda portare in aula consiliare (tre inserite nelle convocazioni di stasera e lunedì), alcune delle quali portatrici di aumento di cubatura. "Per questa amministrazione sembrerebbe che l’unica urgenza in città siano lee costruire palazzi" premette, sottolineando che "non aumentano i residenti, diminuiscono le nascite e invecchia la popolazione, senza speranza di case di riposo. In questo panorama la costruzione di nuovi appartamenti non segue più una logica della domanda/offerta, ma sembra seguireil criterio di Palazzo Sforza che è quello di dare dei cementificatori a Scocco e Ercoli, bocciando in consiglio comunale i loro progetti, per poi sbracarsi e andare a ruota libera con tutti gli altri".