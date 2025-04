Amica.it - Protezione solare da città: l’Spf non è mai stato così facile

Leggi su Amica.it

Mai senza, specie a primavera, quando le giornate si allungano e il sole inizia ad essere più caldo. L’SPF, in realtà, ormai è un indispensabile tutto l’anno, perché è dimostrato quanto i raggi UVB e UVA,come gli IR (quelli ultravioletti) siano dannosi per la pelle. Fotoinvecchiamento e comparsa di macchie sono i rischi più diffusi, facili da prevenire con gli strumenti giusti. Sole e pelle: ancora scarsa la consapevolezza dei rischiQuella dell’SPF tutto l’anno è sicuramente una consapevolezza nuova. Non tutti, però, sono sulla stessa lunghezza d’onda. Secondo il IX Osservatorio Heliocare, un’indagine condotta tra agosto e dicembre 2024 su un campione di 4.680 persone in Italia, Spagna e Portogallo con l’obiettivo di analizzare le abitudini e le conoscenze della popolazione in tema di esposizionee foto, c’è chi associa l’abbronzatura alla bellezza, ben il 44% del campione, mentre solo il 30% è consapevole dei danni che il sole può provocare alla pelle.