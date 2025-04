Che tempo fa oggi a Roma – 11 Aprile

Leggi su Funweek.it

Una splendida giornata di sole attende, venerdì 112025, la città di. Dopo le temperature più fresche dei giorni scorsi, la colonnina di mercurio è in graduale risalita, regalando un clima più mite e piacevole.Secondo le previsioni meteo, come riportato anche dal sito dell'Aeronautica Militare, il cielo sulla Capitale sarà prevalentemente sereno, con la possibilità di qualche nuvola passeggera, specialmente nelle prime ore della mattinata. Tuttavia, non sono previste precipitazioni nel corso della giornata.Le temperature si manterranno su valori decisamente più gradevoli rispetto ai giorni precedenti. La minima si attesterà intorno ai 7 gradi centigradi, mentre la massima è prevista raggiungere i 21 gradi centigradi, offrendo una sensazione di primavera inoltrata.