Pensionata ustionata in casa Muore dopo cinque giorni

Pensionata di 81 anni di Maggio di Cremeno, in Valsassina, è morta ustionata. Alda Garavaglia, originaria di Milano, che da alcuni anni si era trasferita in Valsassina, era stata ricoverata d’urgenza in ospedale dopo un incidente domestico successo lunedì pomeriggio in casa sua. È morta in seguito alle complicanze provocate dalle ustioni di primo e secondo grado riportare sulla parte superiore del corpo. Bruciature profonde ed estese possono infatti degenerare in una sepsi, cioè in una infezione diffusa a causa dei batteri che riescono a penetrare nell’organismo per l’assenza di pelle che funge da protezione. Inoltre sono frequenti pure blocchi renali per il sovraccarico per smaltire le tossine e i tessuti morti. L’81enne era stata soccorsa d’urgenza dai sanitari di Areu e dai volontari del Soccorso Centro Valsassina. Ilgiorno.it - Pensionata ustionata in casa. Muore dopo cinque giorni Leggi su Ilgiorno.it Unadi 81 anni di Maggio di Cremeno, in Valsassina, è morta. Alda Garavaglia, originaria di Milano, che da alcuni anni si era trasferita in Valsassina, era stata ricoverata d’urgenza in ospedaleun incidente domestico successo lunedì pomeriggio insua. È morta in seguito alle complicanze provocate dalle ustioni di primo e secondo grado riportare sulla parte superiore del corpo. Bruciature profonde ed estese possono infatti degenerare in una sepsi, cioè in una infezione diffusa a causa dei batteri che riescono a penetrare nell’organismo per l’assenza di pelle che funge da protezione. Inoltre sono frequenti pure blocchi renali per il sovraccarico per smaltire le tossine e i tessuti morti. L’81enne era stata soccorsa d’urgenza dai sanitari di Areu e dai volontari del Soccorso Centro Valsassina.

