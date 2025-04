Ilgiorno.it - Assistenza alla gravissima disabilità. Stop all’emendamento della Cantù

"Una sonora bocciatura e un’ottima notizia": così il Coordinamento Nazionale delle Famiglie con(Confad) commenta loal disegno di legge sulle “Misure di garanzia per le prestazioni sanitarie“ presentato dsenatrice leghista Maria Cristina. Approvata nelle scorse settimane dCommissione Affari Sociali del Senato, la proposta di modifica non ha ottenuto il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze e non ha potuto proseguire il proprio iter. Si tratta dell’emendamento che prevedeva di separare le spese socio-assistenziali di rilievo sanitario dalle spese sanitarie. Tra le prime rientrano le spese necessarie per i servizi che tutelano la dignitàpersona non autosufficiente: l’per l’igiene personale, la vestizione e l’alimentazione, ma anche per la mobilizzazione delle articolazioni.