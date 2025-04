Bergamonews.it - Weekend delle Palme: sabato ancora stabile, domenica torna la pioggia

Maurizio Sabatino del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaIl robusto promontorio altopressorio, presente sul Mediterraneo centro-occidentale, continua a garantire condizioni di tempo. Instabilità in aumento, sulle nostre regioni settentrionali, dalla serata di, per l’approssimarsi di una saccatura atlantica che andrà ad indebolire il campo pressorio stazionante sul Mediterraneo.Venerdì 11 aprile 2025Tempo previsto: condizioni di tempocon cielo sereno su tutta la regione. Qualche isolato Cumulo pomeridiano potrebbe presentarsi sui rilievi Prealpini e Appenninici. Possibili foschie nottempo e primo mattino, lungo le aree meridionali della pianura.Temperature: minime in aumento (9/12°C), massime in aumento (22/24°C).