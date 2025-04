Ilrestodelcarlino.it - A Voltana è tutto pronto per la Motosalsicciata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

si scaldano i motori in vista di un evento che ad inizio primavera, nel più goliardico stile romagnolo, richiama nella maggiore frazione lughese tantissimi centauri e semplici appassionati delle due ruote e non solo. È la, la cui 21esima edizione andrà in scena da oggi a domenica (11-12-13 aprile) in piazza Unità e nel centro del paese. Una kermesse all’insegna delle moto, dello spettacolo e della gastronomia tradizionale, organizzata (con il patrocinio del Comune di Lugo – Delegazione di) da un affiatato gruppo di voltanesi e dintorni che si avvale del supporto di tanti volontari e di decine tra aziende ed attività commerciali. Si parte oggi dalle 18.30 alle 20.30 musica con dj Francesco e alle 21 andrà in scena lo spettacolo ‘Celebrity Stars’ Ladies and live band show (70-80-90-2000 hits).