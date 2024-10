Quotidiano.net - Uragano Milton, sopravvive in mezzo al mare aggrappato a una borsa termica tutta la notte. Florida, sale il numero di morti e danni ingenti

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 - Incredibile salvataggio di un capitano di peschereccio vittima dell’, rimasto, e quindi alla vita, a unaper unaintera tra il 9 e il 10 ottobre. L'uomo, identificato come Capt Dave, che di mestiere organizza charter per turisti appassionati di pesca, era bordo della sua imbarcazione per delle normali riparazioni quando l'improvviso il peggioramento del meteo lo ha colto di sorpresa. Con la tempesta in avvicinamento e impossibilitato a mettersi in salvo, il comandante è riuscito comunque capitano è riuscito a chiedere aiuto ai soccorritori, poi dalle 19 di sera non ha più dato notizie di sé. Appeso a unaFortunatamente il mattino successivo un elicottero della Guardia Costiera di Miami, uscito per cercarlo, alle 13.30 lo ha trovato ancora in vita.