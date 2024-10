Uomo si lancia nel Volturno a Capua: in corso da ieri le ricerche dei Vigili del fuoco (Di venerdì 11 ottobre 2024) Capua – Da ieri sera, i Vigili del fuoco di Caserta sono impegnati nelle ricerche di un Uomo di 40 anni, avvistato mentre si lanciava nel fiume Volturno dal ponte Romano a Capua. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Le operazioni di soccorso sono state condotte per tutta la notte, con l’impiego di un gommone e del nucleo sommozzatori di Napoli. Tuttavia, le condizioni avverse del fiume, con una corrente particolarmente forte a causa del maltempo degli ultimi giorni, stanno complicando notevolmente le ricerche, che proseguono senza sosta. L'articolo Uomo si lancia nel Volturno a Capua: in corso da ieri le ricerche dei Vigili del fuoco proviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE. Primacampania.it - Uomo si lancia nel Volturno a Capua: in corso da ieri le ricerche dei Vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)– Dasera, ideldi Caserta sono impegnati nelledi undi 40 anni, avvistato mentre siva nel fiumedal ponte Romano a. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Le operazioni di socsono state condotte per tutta la notte, con l’impiego di un gommone e del nucleo sommozzatori di Napoli. Tuttavia, le condizioni avverse del fiume, con una corrente particolarmente forte a causa del maltempo degli ultimi giorni, stanno complicando notevolmente le, che proseguono senza sosta. L'articolosinel: indaledeidelproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.

