Bergamonews.it - Una nuova illuminazione per piazza Cittadella: lavori al via, primo lotto entro il 2024

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Un nuovo sguardo su Città Alta, con unaluce: è questo il concetto da cui parte il progetto dellavoluta dal Comune di Bergamo in. L’esigenza di valorizzazione di Città Alta dal punto di vista illuminotecnico è emersa in particolar modo in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. “In questa prospettiva sono stati effettuati una serie di sopralluoghi tecnici finalizzati a tracciare una strategia progettuale finalizzata alla valorizzazione di tutte le aree, dei monumenti, e dello skyline di Città Alta come elemento fortemente caratterizzante e identitario.