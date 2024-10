"Una discarica, ecco la fogna della Repubblica": il più grande scandalo su cui troppi tacciono (Di venerdì 11 ottobre 2024) eccoci ad "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. "Oggi rassegna tutta da seguire con due temi dominanti da sviscerare. Per un verso Israele che attacca la base Unifil in Libano e ai giornali italiani non sembra vero di sparare a palle incatenate contro Gerusalemme", rimarca il direttore. "Ci si mettono anche i ministri degli Esteri e la Difesa: doveroso difendere i soldati italiani, ma usano toni francamente discutibili, per esempio Guido Crosetto parla di crimini di guerra. Ma c'è un solo giornale che sia nel fondo di Mario Sechi sia in un commento di Carlo Nicolato, senza naturalmente applaudire all'iniziativa di Gerusalemme, pone però il problema del fallimento della missione Unifil, che non ha minimamente disarmato Hezbollah, anzi. Liberoquotidiano.it - "Una discarica, ecco la fogna della Repubblica": il più grande scandalo su cui troppi tacciono Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)ci ad "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. "Oggi rassegna tutta da seguire con due temi dominanti da sviscerare. Per un verso Israele che attacca la base Unifil in Libano e ai giornali italiani non sembra vero di sparare a palle incatenate contro Gerusalemme", rimarca il direttore. "Ci si mettono anche i ministri degli Esteri e la Difesa: doveroso difendere i soldati italiani, ma usano toni francamente discutibili, per esempio Guido Crosetto parla di crimini di guerra. Ma c'è un solo giornale che sia nel fondo di Mario Sechi sia in un commento di Carlo Nicolato, senza naturalmente applaudire all'iniziativa di Gerusalemme, pone però il problema del fallimentomissione Unifil, che non ha minimamente disarmato Hezbollah, anzi.

