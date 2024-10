Terracina / Deve scontare una pena agli arresti domiciliari, fermato un 57enne (Di venerdì 11 ottobre 2024) Terracina – Nel pomeriggio del 10 ottobre, in ottemperanza all’ordine di esecuzione, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE), i Carabinieri della locale stazione, hanno arrestato un uomo di 57 anni del posto, dovendo espiare la pena di mesi 6 e giorni 8 in regime di arresti domiciliari, per fatti commessi in Napoli L'articolo Terracina / Deve scontare una pena agli arresti domiciliari, fermato un 57enne Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Terracina / Deve scontare una pena agli arresti domiciliari, fermato un 57enne Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di venerdì 11 ottobre 2024)– Nel pomeriggio del 10 ottobre, in ottemperanza all’ordine di esecuzione, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE), i Carabinieri della locale stazione, hanno arrestato un uomo di 57 anni del posto, dovendo espiare ladi mesi 6 e giorni 8 in regime di, per fatti commessi in Napoli L'articolounaunTemporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltrattamenti in famiglia e lesioni, arrestato: deve scontare 3 anni e mezzo - Nella mattinata di mercoledì i carabinieri della Stazione di Terracina hanno localizzato e tratto in arresto un 52enne del posto, di fatto domiciliato a ... (h24notizie.com)

Maltrattamenti in famiglia, arrestato un uomo di 52 anni - I carabinieri della Stazione di Terracina, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal tribunale di Latina, hanno localizzato e tratto in arresto un uomo di 52 anni del com ... (latina24ore.it)

Terracina / Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, 52enne in manette - TERRACINA – I Carabinieri della Stazione di Terracina (LT ... di fatto domiciliato in San Felice Circeo, dovendo espiare la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione. Il prevenuto, espletate le formalità ... (temporeale.info)