Terna, autorizzati i progetti per l’alimentazione delle tratte ferroviarie Palermo-Catania e Trapani-Palermo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono stati autorizzati, con decreto della Regione Sicilia, i progetti definitivi di Terna per la realizzazione di due nuove stazioni elettriche nei comuni di Enna e Partinico, a sostegno del potenziamento delle linee ferroviarie Palermo-Catania e Trapani-Palermo. La società, guidata da Giuseppina Di Foggia, investirà complessivamente 14 milioni di euro per gli interventi nella contrada Sacchitello di Enna e a Partinico, nella città metropolitana di Palermo. Gli interventi previsti sulla Palermo-Catania e sulla Trapani-Palermo La nuova stazione elettrica di smistamento a Sacchitello, necessaria per potenziare la linea Palermo-Catania, sarà raccordata all’esistente linea Nicoletti-Valguarnera attraverso due nuovi raccordi aerei a 150 kV. Lettera43.it - Terna, autorizzati i progetti per l’alimentazione delle tratte ferroviarie Palermo-Catania e Trapani-Palermo Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono stati, con decreto della Regione Sicilia, idefinitivi diper la realizzazione di due nuove stazioni elettriche nei comuni di Enna e Partinico, a sostegno del potenziamentolinee. La società, guidata da Giuseppina Di Foggia, investirà complessivamente 14 milioni di euro per gli interventi nella contrada Sacchitello di Enna e a Partinico, nella città metropolitana di. Gli interventi previsti sullae sullaLa nuova stazione elettrica di smistamento a Sacchitello, necessaria per potenziare la linea, sarà raccordata all’esistente linea Nicoletti-Valguarnera attraverso due nuovi raccordi aerei a 150 kV.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

40 docenti polacchi all’Istituto Piazza a Palermo - Pecoraro : “Internazionalizzazione - pilastro della nostra offerta formativa” - L'articolo 40 docenti polacchi all’Istituto Piazza a Palermo, Pecoraro: “Internazionalizzazione, pilastro della nostra offerta formativa” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Grande momento di festa all’istituto professionale Pietro Piazza di Palermo, dove un gruppo di 40 docenti polacchi ha approfondito il tema dell’inclusione scolastica e dei bisogni educativi speciali negli ... (Orizzontescuola.it)

“Imbarazziamoci” - il tour internazionale di Giuseppe Ninno fa tappa a Palermo : Mandrake al teatro Savio - Tappa al teatro Savio di Palermo per il tour internazionale “Imbarazziamoci” dell’eclettico Giuseppe Ninno, meglio conosciuto come Mandrake. Venerdì 4 ottobre, doppio spettacolo: alle 18.30 e alle 21. Il poliedrico artista brindisino, celebre per i suoi irresistibili contenuti online e per i... (Palermotoday.it)

Federazione europea degli Ordini degli avvocati - resta a Palermo la Commissione dell’arbitrato internazionale - Al Congresso della Federazione europea degli Ordini degli avvocati, che si è tenuto tra il 26 e il 28 settembre a Nanterre, è stata confermata per acclamazione la sede della Commissione dell’arbitrato internazionale della Federazione presso l’Ordine degli avvocati di Palermo. L'avvocato Michele... (Palermotoday.it)