Tentata estorsione con metodo mafioso: 4 arresti del clan dei mesagnesi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Quattro persone arrestate dall'accusa di Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso per avere chiesto prima 200mila euro e poi 50mila euro ed una assunzione di un uomo loro fiducia al Quotidianodipuglia.it - Tentata estorsione con metodo mafioso: 4 arresti del clan dei mesagnesi Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Quattro persone arrestate dall'accusa diaggravata dalper avere chiesto prima 200mila euro e poi 50mila euro ed una assunzione di un uomo loro fiducia al

Scu - tentata estorsione a un imprenditore : blitz contro il "clan dei mesagnesi" - Quattro arresti sono stati effettuati dalla Squadra Mobile della Questura di Brindisi e dalla Sisco di Lecce, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. . Un blitz contro la frangia del “clan dei mesagnesi” della Sacra corona unita è scattato alle prime luci di oggi (venerdì 11 settembre). (Brindisireport.it)

Roma. Sull’autobus 4 rapine in rapida successione. I Carabinieri arrestano 4 persone : rapina aggravata - tentata estorsione - violenza e resistenza a P.U. - interruzione di pubblico servizio - I Carabinieri arrestano 4 persone: rapina aggravata, tentata estorsione, violenza e resistenza a P. Sull’autobus 4 rapine in rapida successione. . Cronache Cittadine ROMA – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma L'articolo Roma. (Cronachecittadine.it)

Accuse di spaccio e tentata estorsione : processo in abbreviato per due - La prossima udienza davanti al gup del tribunale di Brindisi è fissata per il 12 novembre 2024. . . . BRINDISI - Saranno giudicati con rito abbreviato due imputati brindisini che devono rispondere delle accuse di spaccio di sostanze stupefacenti e tentata estorsione. Oggi, martedì 8 ottobre, il giudice. (Brindisireport.it)