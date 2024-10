Tenta di rubare una borsa poi va su tutte le furie: calci e pugni ai carabinieri (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ha Tentato di rubare una borsa a una signora, che si trovava davanti all'ingresso del policlinico di Tor Vergata. Poi è andato in escandescenza, sferrando calci e pugni contro i carabinieri intervenuti. Un 28enne della Guinea, senza dimora e con precedenti, è stato arrestato. Questo quanto Romatoday.it - Tenta di rubare una borsa poi va su tutte le furie: calci e pugni ai carabinieri Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Hato diunaa una signora, che si trovava davanti all'ingresso del policlinico di Tor Vergata. Poi è andato in escandescenza, sferrandocontro iintervenuti. Un 28enne della Guinea, senza dimora e con precedenti, è stato arrestato. Questo quanto

