Temptation Island, ex protagonisti sono diventati genitori per la prima volta: “Benvenuto Niccolò Domenico!” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fiocco azzurro in quel di Temptation Island! Poche ore fa Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, storici e fra i più noti protagonisti del reality delle tentazioni sono diventati genitori di un bel maschietto, Niccolò Domenico. L'articolo Temptation Island, ex protagonisti sono diventati genitori per la prima volta: “Benvenuto Niccolò Domenico!” proviene da Isa e Chia. Isaechia.it - Temptation Island, ex protagonisti sono diventati genitori per la prima volta: “Benvenuto Niccolò Domenico!” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fiocco azzurro in quel di! Poche ore fa Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, storici e fra i più notidel reality delle tentazionidi un bel maschietto,. L'articolo, exper la: “!” proviene da Isa e Chia.

