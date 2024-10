Stellantis, Tavares e gli incentivi all'automotive: "Non abbandoniamo l'Italia, chiediamo soldi per gli italiani" (Di venerdì 11 ottobre 2024) «"Abbiamo un piano preciso che ho condiviso con i nostri partner, abbiamo assegnato nuovi prodotti a tutti gli stabilimenti Italiani fino al 2030, in alcuni casi al 2033. Ma non basta. Il problema sono i costi troppo alti in Italia, il 40% più alti di quelli che devono sostenere i nostri concorrenti. » ha detto Carlos Tavares nell’audizione alle Commissioni Attività produttive della Camera e Feedpress.me - Stellantis, Tavares e gli incentivi all'automotive: "Non abbandoniamo l'Italia, chiediamo soldi per gli italiani" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 11 ottobre 2024) «"Abbiamo un piano preciso che ho condiviso con i nostri partner, abbiamo assegnato nuovi prodotti a tutti gli stabilimentini fino al 2030, in alcuni casi al 2033. Ma non basta. Il problema sono i costi troppo alti in, il 40% più alti di quelli che devono sostenere i nostri concorrenti. » ha detto Carlosnell’audizione alle Commissioni Attività produttive della Camera e

Attacco israeliano a Unifil - Tajani : "Soldati italiani non si toccano - non sono Hezbollah" - Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Agenzia Vista) Roma, 11 ottobre 2024 "E' inaccettabile quanto accaduto con gli attacchi alle basi Unifil. Così il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Mi sono rivolto ancora una volta al ministro degli Esteri israeliano e al presidente Herzog per chiedere rispetto per i nostri militari. (Iltempo.it)

Sammy Basso - la scoperta al suo funerale fa piangere gli italiani : “Che grande” - . Sammy Basso se n’è andato da un momento all’altro, mentre era al ristorante in compagnia dei suoi amici. Sa. Pro. Un bel regalo fatto dallo stesso ricercatore scientifico. Leggi anche: “Non lo immaginavo”. Nella giornata dell’11 ottobre c’è stato l’ultimo saluto a Sammy Basso, il biologo di 28 anni affetto dalla Progeria e morto improvvisamente per un malore il 5 ottobre. (Caffeinamagazine.it)

Attacco israeliano a Unifil - Tajani : "Soldati italiani non si toccano - non sono Hezbollah"

Mi sono rivolto ancora una volta al ministro degli Esteri israeliano e al presidente Herzog per chiedere rispetto per i nostri militari. Ribadisco: i soldati italiani non si toccano".