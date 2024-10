Sport.quotidiano.net - Spezia punta su Bertola e Cassata. Obiettivo rinnovo, accordo vicino

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Consolidare, ragionare, confermare. Tutto in questi giorni per lo, mentre sono ripresi, da mercoledì, gli allenamenti in vista della prossima gara, prevista per sabato 19 alle 15 sul campo della Salernitana. Innanzitutto il club aquilotto si sta muovendo per cristallizzare alcune situazioni: quelle di Nicolòe Francesco. L’agente del difensore (attualmente con la nazionale Under 21 insieme a Pio Esposito), dopo l’offerta di prolungamento di quattro anni (il suo contratto scade a giugno) con un adeguamento delle cifre percepite e una clausola rescissoria (come Nzola e Verde) che gli garantirebbe di poter lasciare losenza ‘strascichi’ da parte della società interessata, dovrebbe incontrare a breve termine la dirigenza di via Melara.