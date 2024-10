Ilrestodelcarlino.it - Spal, il nodo difesa in attesa del miglior Sottini

(Di venerdì 11 ottobre 2024)che non subisce reti non si cambia? Per la prima volta dall’inizio della stagione, a Rimini laha terminato una partita ufficiale mantenendo inviolata la porta di Melgrati. Non era ancora accaduto, tanto che con 14 reti al passivo nelle prime otto giornate (senza considerare le due subite in Coppa Italia serie C contro l’Atalanta Under 23) la squadra di Dossena resta la seconda più battuta del campionato dopo il modesto Legnago Salus che qualche settimana fa ne ha presi addirittura otto dalla Ternana. La prestazione fornita dai biancazzurri in Romagna ha lasciato a desiderare sotto molti aspetti, tanto che in più di un’occasione i padroni di casa hanno dato la sensazione di poter pareggiare da un momento all’altro nonostante l’inferiorità numerica.