Bergamonews.it - Sofia Goggia punta al ritorno a dicembre: “Sugli sci a breve, poi rientro a Beaver Creek”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilin pista disi avvicina sempre di più e ora potrebbe avere anche una data fissata: 14. Ovvero, per la discesa libera di. Dopo il lungo infortunio alla caviglia – rimediato a febbraio durante una sessione di allenamento – e un processo di recupero che ha attraversato molte fasi, ora la discesista bergamasca vede la luce in fondo al tunnel. La prossima settimana dovrei tornaresci, anche se vedremo quali condizioni meteo ci saranno, poi il piano è quello di partire per Copper Mountain, dove avremo settimane chiave per lavorare (all’interno di una struttura di Atomic che le consentirà di testare la sua condizione, ndr). Con l’obiettivo del debutto a” ha ammesso ad un evento organizzato da Atomic in vista della nuova stagione sportiva invernale che si appresta a iniziare.