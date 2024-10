Sezze / Gli chiedono dieci euro e poi lo aggrediscono, indagini in corso per individuare tre persone (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sezze – Nella serata del di mercoledì 9 ottobre a Sezze (LT), i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in poiché un cittadino indiano di 25 anni, mentre passeggiava a piedi, per cause in corso di accertamento, è stato avvicinato da 3 persone che, dopo avergli chiesto la somma di euro 10,00, lo aggredivano colpendolo L'articolo Sezze / Gli chiedono dieci euro e poi lo aggrediscono, indagini in corso per individuare tre persone Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Sezze / Gli chiedono dieci euro e poi lo aggrediscono, indagini in corso per individuare tre persone Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di venerdì 11 ottobre 2024)– Nella serata del di mercoledì 9 ottobre a(LT), i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in poiché un cittadino indiano di 25 anni, mentre passeggiava a piedi, per cause indi accertamento, è stato avvicinato da 3che, dopo avergli chiesto la somma di10,00, lo aggredivano colpendolo L'articolo/ Glie poi loinpertreTemporeale Quotidiano.

