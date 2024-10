Serie C – Marani: “Discuteremo della proposta del Salary Cap” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Matteo Marani, presidente della Serie C, è intervenuto durante l'evento a Bologna e ha parlato della proposta del Salary Cap Pianetamilan.it - Serie C – Marani: “Discuteremo della proposta del Salary Cap” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Matteo, presidenteC, è intervenuto durante l'evento a Bologna e ha parlatodelCap

Serie C - Marani : “Al lavoro per Salary Cap nella prossima stagione” - I giovani sono fondamentali, rappresentano il futuro del nostro movimento. . Oggi abbiamo avuto il primo Consiglio direttivo in cui abbiamo introdotto il tema, nelle prossime settimane faremo dei tavoli di lavoro permanenti a riguardo, cercheremo di metterlo in pratica già nella stagione prossima 2024-25. (Sportface.it)

Serie C - Marani sulle seconde squadre : “Inserite solo se ci sarà spazio” - Matteo Marani è stato ospite negli studi di TMW Radio a Firenze. Ecco le sue dichiarazioni sulle seconde squadre in Serie C. (Pianetamilan.it)

Serie C - il presidente Marani anticipa una novità per il futuro - Il Salary Cap – ha dichiarato il presidente della Lega Pro – il controllo delle spese è un qualcosa su cui possiamo incidere e intervenire tutto. Vogliamo sostenere la riforma Zola, l’impegno che ho preso con i club è totale. . “Stiamo ragionando sulla questione del Salary Cap. Tutte le risorse che arriveranno verranno investite sui giovani, un movimento che non ha futuro non ha presente”. (Calcioweb.eu)