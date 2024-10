"Se non paghi ti revochiamo la gestione": consigliere comunale e dirigente in manette (Di venerdì 11 ottobre 2024) Questa mattina la guardia di finanza di Giugliano ha posto agli arresti domiciliari un consigliere comunale e un dirigente dell'ufficio per le Politiche Sociali, Cultura e Sport del comune di Giugliano. I due sono accusati di concussione ai danni di un imprenditore locale, gestore di un centro Napolitoday.it - "Se non paghi ti revochiamo la gestione": consigliere comunale e dirigente in manette Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Questa mattina la guardia di finanza di Giugliano ha posto agli arresti domiciliari une undell'ufficio per le Politiche Sociali, Cultura e Sport del comune di Giugliano. I due sono accusati di concussione ai danni di un imprenditore locale, gestore di un centro

GIUGLIANO – Nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, la Guardia di Finanza di Giugliano in Campania ha eseguito oggi un'ordinanza di arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di un consigliere comunale e di un dirigente comunale. Le successive perquisizioni e indagini hanno fornito ulteriori elementi a sostegno delle accuse di concussione nei confronti del consigliere e del dirigente comunale.

