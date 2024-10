Sant’Agata de’ Goti, prete pedofilo arrestato: trovate foto hard (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa polizia postale ha arrestato un giovane sacerdote. Si tratta di Guido Santagata, 31 anni, originario di Gioia Sannitica. Il prete che celebra a Sant’Agata de’ Goti, all’interno dell’Unità Pastorale Duomo – Annunziata – Santa Croce. L’ordine di arresto è partito dalla procura di Torino. Nello smartphone del sacerdote 31enne sarebbe stato ritrovato contenuto pedopornografico. Quindi, dopo l’arresto, il sacerdote è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Durante l’interrogatorio di garanzia, Santagata ha respinto al mittente ogni tipo di accusa, pur non sapendo spiegare la presenza di quel materiale sul suo telefono. Il giudice ha annullato l’arresto del sacerdote, rimettendolo pertanto in libertà, e sottoponendolo esclusivamente all’obbligo di firma. Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa polizia postale haun giovane sacerdote. Si tratta di Guido Santagata, 31 anni, originario di Gioia Sannitica. Ilche celebra ade’, all’interno dell’Unità Pastorale Duomo – Annunziata – Santa Croce. L’ordine di arresto è partito dalla procura di Torino. Nello smartphone del sacerdote 31enne sarebbe stato ritrovato contenuto pedopornografico. Quindi, dopo l’arresto, il sacerdote è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Durante l’interrogatorio di garanzia, Santagata ha respinto al mittente ogni tipo di accusa, pur non sapendo spiegare la presenza di quel materiale sul suo telefono. Il giudice ha annullato l’arresto del sacerdote, rimettendolo pertanto in libertà, e sottoponendolo esclusivamente all’obbligo di firma.

