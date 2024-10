Tg24.sky.it - Sammy Basso, oggi i funerali a Tezze sul Brenta: proclamato lutto cittadino

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Anche il governatore del Veneto Luca Zaia parteciperà aidi, in programmasul, nell’area tra la chiesa e il campo sportivo. Alla cerimonia funebre sono attese migliaia di persone e, per l'occasione, l'amministrazione comunale ha predisposto due bus navetta per chi fosse impossibilitato a muoversi in autonomia. Il feretro arriverà alle 14.50: dalle 15 è previsto un tempo di condivisione per alcune testimonianze, mentre il funerale inizierà alle 15.30 e sarà presieduto dal vescovo Giuliano Brugnotto.