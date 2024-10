Sammy Basso, l'ultima lettera letta al funerale: «Ho vissuto felicemente» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tezze sul Brenta ha dato l'ultimo saluto a Sammy Basso. Migliaia di persone, venerdì 11 ottobre, hanno reso omaggio al giovane biologo e attivista vicentino affetto da progeria. Non solo amici e conoscenti ma tanti sostenitori, politici, amministratori locali, forze dell'ordine si sono stretti Trevisotoday.it - Sammy Basso, l'ultima lettera letta al funerale: «Ho vissuto felicemente» Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tezze sul Brenta ha dato l'ultimo saluto a. Migliaia di persone, venerdì 11 ottobre, hanno reso omaggio al giovane biologo e attivista vicentino affetto da progeria. Non solo amici e conoscenti ma tanti sostenitori, politici, amministratori locali, forze dell'ordine si sono stretti

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Ora vi dico cosa dovete fare”. Sammy Basso - la lettera scritta per il suo funerale - Se vorrete ricordarmi invece, non sprecate troppo tempo in rituali vari, pregate, certo, ma prendete anche dei bicchieri, brindate alla mia e alla vostra salute, e siate allegri. Tuttavia, ogni volta che pensavo a come sarebbe stato il mio funerale, ci sono sempre state due cose che non sopportavo: il non poter esserci e dire le ultime cose, e il fatto di non potere consolare chi mi è caro. (Caffeinamagazine.it)

Funerali Sammy Basso - l’ultima lettera rivelata sull’altare - In tanti hanno parlato durante la cerimonia, per ricordare Sammy Basso e l’ultima lettera letta è stata scritta proprio da lui: l’aveva preparata per il suo funerale. Tra le tante parole che si sono sentite al funerale, sono arrivate anche quelle dello stesso Sammy Basso, contenute in una letta preparata da lui proprio per l’occasione. (Tvzap.it)

In migliaia per l'ultimo saluto a Sammy Basso. "Ho vissuto la mia vita felicemente" - È arrivato il giorno dell'ultimo saluto a Sammy Basso. A Tezze sul Brenta, comune di residenza del 28enne, si stanno radunando migliaia di persone per rendere omaggio al giovane biologo e attivista vicentino affetto da progeria. Non solo amici e conoscenti ma tanti sostenitori, politici... (Padovaoggi.it)